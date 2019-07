Con foto cuasi desnudo, deportista hace campaña al Concejo de Medellín

En redes sociales se ha convertido en imagen viral, la foto de publicidad de un candidato al Concejo de Medellín, por laAlianza Social Independiente, en la que aparece casi desnudo pues sólo tapa sus partes íntimas con un carriel.

Se trata de Estéfano Santa Cruz Ruiz, joven politólogo, un deportista de alto rendimiento, que practica artes marciales, cuya propuesta central busca, mediante el deporte, mejorar como persona y de igual forma el entorno en el cual se rodea.

El aspirante quiere llegar en la lista del candidato a la Gobernación de Antioquia, Rodolfo Corre, y la ASI, al Concejo de Medellín.

“Y la publicidad la hicimos porque yo no tengo nada que esconder. Acá sabemos los antioqueños que el que no tienerabo de paja se puede acercar a cualquier lado”, expresó el candidato.

Agregó: “dijimos que nuestra ideología no más doble moral, no más de trasfondo, no tenemos nada que temer, tenemos que hacer política sin maquinaria, sin padrinos y sacar la ciudad adelante”.

Insistió en que, gracias a la Alianza Social Independiente, ASI, y al ver que no tenían un representante del deporte en la política, tomó la decisión de participar.

Agrega que sus ejes centrales serán menos burocracia, policía rural y más recursos para el deporte.

