VIDEO: Denuncian guarida de microtráfico en Floridablanca

Es un bosque que está en la paralela sentido norte - sur metros abajo del restaurante Jarris que está entre las calles 143 y 146 y tiene alrededor varios conjuntos residenciales como parque campestre.

El problema que se está presentando es que esta zona se volvió en guardia del microtráfico. Además hay robos y a los residentes ya les da hasta miedo llegar a sus casas.

Una residente del sector señaló que "obviamente muchas inseguridad, viciosos, ladrones y gente que viene de Venezuela, también se ve niños y la verdad no sé si son prestados. Uno no pude salir a uno le da miedo que lo roben. Por ejemplo a mí casi me roban gracias que el perro los espantó y el celador me ayudó. La policía viene los desalojan pero ellos vuelven después y ahí se quedan".

Ni la línea del gobierno nacional ni la línea que recientemente les habilitó la alcaldía de Floridablanca les han funcionado. Por lo que piden un CAI móvil o más presencia de patrullaje.