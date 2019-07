VIDEO: Voraz incendio destruyó una fábrica de muebles

Algunos habitantes y bomberos de Bucaramanga evitaron una gran tragedia en un sector donde se encuentran varias fábricas de arroz, talleres de mecánica y de muebles de madera.

Según el teniente Jorge Peña , el caso fue reportado en la calle 8va con carrera 15, donde acudieron 4 maquinas de bomberos con unos 20 hombres.

Todo inició en una fábrica de muebles que pese al buen trabajo y oportuno servicio de bomberos quedó convertida en cenizas.

El teniente Jorge peña, de bomberos explicó que "la emergencia se presentó en una fábrica de pintura de muebles y madera. Durante más de 50 minutos intervinimos para controlar y que no se propagaran las llamas sorbe todo nos preocupaba porque muy cerca había una fábrica de arrocera y una casa contigua. No se presentaron lesionados y por ahora no hay reporte total de las pérdidas".

Caracol radio conoció que las perdidas superan los 200 millones de pesos y se investiga si existió un corto circuito.