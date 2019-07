Lunes 29 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Siete personas fueron detenidas por compra de votos en el Quindío... Hoy se decidirá si son enviados o no a la cárcel.

Aunque ninguno de los sindicados acepto los cargos por los delitos de corrupción al sufragante, compra de votos y concierto para delinquir, la fiscalía a través de interceptaciones telefónicas revelo durante la audiencia que los capturados entre ellos varios concejales, funcionarios públicos y ex alcaldes al parecer compraron votos entre 30 y 50 mil pesos para favorecer la campaña del ex candidato a la cámara de representantes de centro democrático Libardo Taborda en las elecciones del 2018.

Estamos hablando de los concejales de Calarcá William Tafur Hernández y Juan David Ospina, Gustavo Alberto Pava ex alcalde de Montenegro, Hernando Antonio Restrepo ex concejal de Circasia, Alejandro Jiménez Giraldo aspirante al Concejo de Armenia, Jhoana Alejandra Rodríguez jefe de cartera del hospital la misericordia de Calarcá y Diana Milena López contratista de la gobernación del Quindío.

Aunque un juez de Medellín que lleva el caso tiene lista la orden de captura contra el ex candidato Libardo Taborda la misma no se ha hecho efectiva, ya que el ex aspirante esta fuera del país…y no se descarta que soliciten circular por la interpol., hoy se conocerá si los imputados son enviados a la cárcel o dejados en libertad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

6 candidatos a la gobernación del Quindío y 6 a la alcaldía de Armenia se inscribieron para las elecciones regionales de octubre en la registraduría, además de las inscripciones a concejos, asamblea, alcaldías locales y juntas administradoras locales.

El delegado de la registraduría Fredy Enrique de Armas dijo que durante la presente semana los candidatos tienen plazo para hacer modificaciones en las listas inscritas ante la entidad electoral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una encuesta realizada por la cámara de comercio reveló que hasta 500 vendedores ambulantes o estacionarios se toman el espacio público en el centro de Armenia

El estudio dio a conocer además que el 70% de los ciudadanos encuestados respondió que sí ha comprado a vendedores ambulantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un familiar de un policía retirado en el Quindío está a punto de perder un ojo por la falta de una oportuna atención de sanidad de la policía.

Así lo denunció Carlos Arturo López vocero nacional de la veeduría en salud de la policía que señaló que su papa fue operado de una catarata y desde hace cuatro meses la entidad no ordena el retiro de los puntos de la cirugía lo que pondría en riesgo su estado de salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia el trabajador de una droguería resultó herido con arma blanca al evitar un atraco.

El hecho se presentó en la droguería Boyacá ubicada al sur de Armenia cuando los delincuentes el sábado en la tarde ingresaron al lugar a atracar y don Fernando Ochoa Barragán trabajador de la farmacia se enfrentó a los ladrones resultando herido,

El comandante de la policía, coronel Luis Hernando Benavides en diálogo con Caracol Radio explicó que por fortuna la persona no resultó herido de gravedad y se recupera en un centro asistencial y el hurto no se cometió, dijo que están investigado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un nuevo homicidio se presentó este fin de semana en el Quindío, en esta oportunidad en el sector de Alto Bonito de Circasia donde fue asesinado con arma de fuego Guillermo Andrés Ramírez Grajales es el hombre, de 22 años de edad por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Murió el conductor del camión que se accidento hace una semana en el puente helicoidal del municipio de Calarcá, estamos hablando Freddy Leonardo Suárez Rodríguez que falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el choque donde también había muerto Jorge Alexander Gutiérrez Bernal, quien viajaba como copiloto del camión en el que colisionaron.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, la autoridad ambiental investiga que pudo provocar la aparición de una extraña sustancia en las aguas del río Quindío.

Habitantes del sector de Chagualá, grabaron el momento en el que una sustancia blanca como espuma se comenzó a formar por las aguas del río Quindío, a través de redes sociales se conocieron los videos y la preocupación de los ciudadanos.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés explicó que personal técnico de la entidad iniciaron los procesos de investigación, análisis y muestra para determinar que pudo haber causado la presencia de la sustancia en el río.

Desde Empresas Públicas de Armenia dieron parte de tranquilidad ya que la zona donde se presentó la aparición de la espuma es aguas debajo de la bocatoma de EPA, desde donde se surte del líquido potable a la ciudad de Armenia, por lo que la calidad del agua está garantizada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay indignación en Armenia, porque una mujer lanzó en una bolsa un perro desde un puente, los bomberos rescataron el canino que sufrió algunas heridas y fue adoptado por una persona de la comunidad.

El hecho se registró en los puentes que comunican a los barrios La Patria y La Pavona al sur de Armenia en la mañana del sábado 27 de julio.

Los bomberos rescataron el perro y en medio de la atención una persona de la comunidad adoptó el canino, se desconoce identidad y paradero de la mujer que abandonó y lanzó el perro al vacío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo declaró pertinente el proyecto del centro cultural y turístico de la Estación de Armenia.

El jefe de la cartera dijo que ahora solo queda esperar que Fontur le de viabilidad al proyecto para que se reinicie su ejecución, cuyo costo supera los 32.000 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gloria Gaitán la hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán lideró las marchas contra el asesinato de líderes sociales en Armenia y pidió que cese la violencia contra esta población.

En Armenia la marcha por los líderes sociales terminó en la plaza de Bolívar con una gran velatón por la vida y en memoria de los líderes asesinados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La artista quindiana Mónica Adela Escobar fue declarada ganadora en la Modalidad Vocal de la versión 33 del Festival Hatoviejo Cotrafa, 2019, celebrado en el Coliseo de la Universidad San Buenaventura, de Bello, Antioquia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Habitantes del barrio Boyacá de Armenia le solicitaron al alcalde de la ciudad la realización de un consejo de seguridad urgente ante la ola de atracos en el sector, en el último caso el trabador de una droguería fue herido al evitar un atraco, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ministro de comercio José Manuel Restrepo durante su visita al Quindío hizo importantes anuncios sobre apoyar proyectos de la región como el distrito naranja para la transformación de Cenexpo como un centro de industrias creativas

Así mismo el Programa de Fábricas de productividad con el que se buscará incrementar hasta 8% los indicadores de las primeras 25 empresas participantes, la consolidación de proyecto de la Plaza como epicentro turístico gastronómico en el municipio de La Tebaida y la destinación de 1900 millones de pesos en créditos para las pequeñas empresas.

1.078 vacunas fueron aplicadas en Armenia, durante la jornada que se cumplió el fin de semana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy 29 de julio inicia la auditoría de la Contraloría General de la República en tema de recursos del sistema general de participación y los recursos llegados para el PAE en la alcaldía de Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Caciques del Quindío termino invicto y con 19 puntos de 20 posibles la fase de grupos de la copa profesional de futbol de salón, en su último encuentro supero por 8 goles a 0 al quinteto de Real Caldas.

Ciclistas en el Quindío, aseguran que el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia incrementara aún más la pasión por el ciclismo en las regiones, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.