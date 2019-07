Ciclistas risaraldenses celebran el triunfo de Egan Bernal

Con el éxito de Egan Bernal la nostalgia y la emoción se mezclan en Risaralda al ver que el sueño que casi logra Álvaro Mejía, un hijo de su tierra, en 1993 cuando quedó en cuarto lugar en el Tour de Francia, hoy se ha hecho realidad gracias a las piernas de un hermano colombiano.

El ahora deportólogo celebró al borde de las lágrimas diciendo "me cuesta creerlo porque, uno como ciclista que hizo varios tratando de ganarlo y ver que otros ciclistas antes y después lucharon tantísimo por ganar el Tour de Francia, llega a pensar que nosotros en verdad no somos capaces de ganar uno, pero ya tenemos la certeza de que somos campeones de este Tour con Egan Bernal. Me alegra muchísimo y nos da esperanza".

Caracol Radio estuvo en la vía que conecta a Pereira con el corregimiento de La Florida, donde cada domingo, deportistas, ciclistas amateurs, padres e hijos suben a practicar el deporte que hoy le ha dado a Colombia el triunfo más importante del ciclismo colombiano, un logro que conmocionó y llenó de gozo a pereiranos y risaraldense de todas las edades.

