En Cartagena, limpieza de canales avanza a buen ritmo

Cumpliendo con el desarrollo del plan de contingencia para mitigar los impactos en la temporada invernal y prevenir inundaciones, el Distrito de Cartagena adelanta una gran jornada de limpieza en 126 canales pluviales de la ciudad.

El alcalde, Pedrito Pereira Caballero, inspeccionó la ejecución y avance de estos trabajos verificando su buen desarrollo y resultados visibles en corto tiempo de ejecución. “Nos complace ver cómo van adelantados loa trabajos y ante todo que las comunidades están receptivas y conformes con las intervenciones”, precisó.

Así mismo, el mandatario indicó que hasta la fecha no se registran contratiempos con las lluvias y que no se presentan inconvenientes. “Los trabajos están dando los resultados esperados. Continuamos en nuestra tarea de rescatar los canales que hace 2 años no se intervenían de esta forma”,

Durante la jornada, el Alcalde visitó el canal Matute, en el sector de Villa Rosita, el cual va en un 40% del avance, y el canal El Pilón, que cruza por los barrios de San Fernando y Alameda, que se encuentra en un 90%. “Se está realizando la extracción de tarulla y desechos que se acumulan y no permiten el normal flujo de las aguas, también se está realizando la adecuación de talud y podas. Con maquinarias se hace la extracción y se deja afuera para que fragüe, luego se hace la disposición final en el relleno sanitario”, explicó.

De igual forma, el mandatario recordó que los contratistas Pacaribe y Consocio Maestro tienen la responsabilidad del mantenimiento de los mismos hasta 31 de diciembre. “Ahora que terminen las limpiezas viene el trabajo más importante que es mantenerlos así hasta fin de año”, precisó.

También resaltó que la ciudadanía tiene un trabajo muy importante dentro de esta labor, y es mantener libre de basuras los caudales pluviales. “Esto es una labor de parte y parte, nosotros como administración estamos cumpliendo, la comunidad debe tener buenos hábitos y no arrojar basura ni desechos”, expresó Pereira Caballero.

Las comunidades vecinas de los canales agradecieron al Alcalde por las labores ejecutadas. “Limpiezas como esta no se habían realizado antes. Llovió y no nos inundamos ya se ven los resultados, esperamos continúen así”, Bety Ruíz, vecina del canal.