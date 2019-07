Caldenses marcharon por la vida de los líderes del país

Con arengas, cánticos y silencios en Manizales jóvenes y adultos salieron a las calles y en los recorridos que partieron desde el parque de La Gotera y el parque del Agua, hasta el parque Ernesto Gutiérrez se pronunciaron repudiando las muertes, amenazas y ataques a líderes y lideresas no solo de Caldas, sino de todo el país.

Desde la Universidad de Caldas salió una de las marchas con una misiva clara, pronunciarse sobre lo ocurrido el 22 de julio, cuando fue amenazada con arma de fuego una mujer líder del programa Saberes y Sabores de las Abuelas que acoge a mujeres víctimas de violencia.

“Queremos rechazar rotundamente el silencio cómplice por parte de la administración, por parte del rector, no hay un pronunciamiento oficial, no hay actos de rechazo, ni denuncia, solamente de solidaridad y estamos cansados de la solidaridad, la solidaridad no está transformando país”. Joven universitaria.

Lea También: Preocupación por amenazas a líderes sociales en la Universidad de Caldas

La marcha continuó por las principales vías de la ciudad, espacio donde los carteles hablaban por las personas y las velas dejaban ver la luz con la que los ciudadanos buscan sobresalir frente a la violencia y las voces que son calladas por la muerte.

“Lo que necesitamos es que no sea ni uno más, ni una más… los jóvenes son un motor para que realmente se produzca una voz de protesta en nuestro país, tenemos problemas supremamente serios, la corrupción, la violencia contra los niños, las mujeres y tenemos que manifestarnos masivamente para ver si algún día logramos que cambie la situación”. Cecilia Realpe, docente jubilada.

“Exigirle al gobierno garantías para el ejercicio de la lucha social, estamos manifestándonos en contra del asesinato de líderes sociales, estamos en contra del genocidio que está teniendo lugar en nuestro país y estamos construyendo patria al decirle no al asesinato de los líderes sociales”. Ricardo Sánchez, docente universitario

A la convocatoria también asistió el Gobernador de Caldas, quien resaltó que de las expresiones democráticas más genuinas es salir a la calle pacíficamente a manifestarse.

“El país no puede seguir siendo una carnicería, no puede seguir siendo un país donde nos matemos todos permanentemente por confrontaciones de cualquier índole, la expresión que se está dando cuando observamos estas manifestaciones y participamos en ellas, dice que estamos buscando superar las tensiones por la vía pacífica, que es como corresponde a la sociedad civilizada y esperamos que Colombia sea una sociedad civilizada”. Guido Echeverri Piedrahita, gobernador de Caldas.

Esas son las voces que desde la marcha pacífica presenta su voz de protesta y denuncia su inconformidad frente a la violencia y la falta de garantías para la paz.

Siga todas las emisiones a través de Facebook Live, visite nuestras redes sociales y escuche la más completa información en los 1180 AM de Caracol Radio.