Negaron libertad a Coronel investigado por masacre

Según el abogado y quien hace parte del caso, William Cristancho, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga negó el recurso de Hábeas Corpus que interpuso el apoderado del Coronel Joaquín Correa López porque no se está violando el derecho a la libertad.

"Se hace necesaria la privación de la libertad porque mediaba un orden de captura escrita emitida por una autoridad competente y no como lo pretendía el apoderado y el mismo coronel diciendo que no se le estaban garantizando sus derechos a la libertad. Es muy claro cuando a una persona se le violan los derechos. En este caso no, porque fue la Fiscalía de Bucaramanga con ocasión a la masacre de Barrancabermeja, quien emitió la orden de captura".

El apoderado del Coronel Correa argumentó en el Hábeas Coprus que era necesaria su libertad porque se encuentra acogido a la JEP y presenta quebrantos de salud.

A lo que el Juzgado rechazó el recurso de forma que continuará privado de la libertad mientras sigue el proceso del juicio que lleva el Juzgado Primero.

Masacre en Barrancabermeja

La masacre donde murieron 7 personas y 25 más están desaparecidas ocurrió el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander cuando la comunidad estaba realizando con un bazar en el barrio El Campín al momento en que llegaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y 'El Panadero'.

Este último dijo durante un juicio dijo que había recibido la orden de asesinar a esas personas de altos mandos de la policía y el Ejercito. En este momento varios miembros del Ejercito están privados de su libertad por estar vinculados a la masacre.