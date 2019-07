Hija del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, en marcha por líderes en Armenia

Marta Gaitán la hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán lideró las marchas contra el asesinato de líderes sociales en Armenia y pidió que cese la violencia contra esta población.

En la plaza de Bolívar de la capital del Quindío donde se concentraron las personas que participaron en la jornada de movilización por los líderes sociales hubo todo tipo de ciudadanos, los sindicatos, los comunales, las víctimas, la comunidad Lgbti, los ambientalistas, los animalistas, defensores de derechos humanos y entre ellos Marta Gaitán.

Con su paso tranquilo pero seguro acompaño esta jornada donde respaldo el llamado para frenar el asesinato de los líderes sociales en varias regiones del país.

En diálogo con Caracol Radio Marta Gaitán explicó“suspendí el tratamiento de células madres que me están realizando y me vine a marchar, acompañar esta movilización, porque yo crecí en medio de asesinatos de líderes sociales, me han hecho memoricidio, la ventaja de ahora es que existen las redes sociales que visibilizan lo que está pasando en el país”

Y agregó “mientras la oligarquía nos gobierne, tendremos siempre asesinatos de líderes sociales, y por eso hay que derrotarlos, hay que detenerlos”

En Armenia la marcha por los líderes sociales terminó en la plaza de Bolívar con una gran velatón por la vida y en memoria de los líderes asesinados.