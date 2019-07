Colombia tiene que aprender a ganar y a perder: lección de Nairo Quintana

Y es que el país trae una herencia donde no se sabe perder ni ganar: eso se hace evidente con el triunfalismo que se evoca cuando nuestros deportistas ganan, y con las críticas destructivas cuando no lo logran. Esa es la síntesis de la participación de Nairo en el Tour de Francia, la cual ya tenido altos y bajos.

Esa es la historia de Nairo Quintana, cuya familia asegura que le ha tocado vivir la injusticia del dicho: “al caído caerle”.Luis Quintana, padre de Nairo, sostuvo en Caracol Radio que “cada deportista y cada pedalista, se sube a su bicicleta con las ganas de ganar, no solo para su familia y para él, más allá de eso es por el cariño y el honor de un país, y eso lo entiende así Nairo. No ha sido que él no quiera sacar la casta, lo que ha pasado en un cúmulo de dificultades, entre esas, las internas con su equipo”.

Y le dijo al país que es tiempo de reflexionar “porque no todas las veces se puede ganar: hay que estar con los nuestros en las buenas y en las malas. Pese a los malos comentarios y críticas que llovieron contra Nairo, a él le queda claro que apenas es un 1% de las personas las que lo atacan, porqueél sabe que el 99% de los colombianos, lo apoyan, y eso, lo motiva siempre”.

Nairo ganó la etapa 18 del Tour de Francia (disputada entre Embrun y Valloire, luego de recorrer 208 kilómetros), el mismo día de la conmemoración de los 200 años de la Batalla del Pantano de Vargas, uno de los hechos más importantes de la celebración del Bicentenario de la libertad de Colombia.

Un 25 de julio, hace 200 años, el ejército libertador, ofrendó a 14 de sus lanceros en lo que hoy se conoce como el Pantano de Vargas, en Paipa (Boyacá), una de las batallas que contribuyó a la gesta libertadora y al nacimiento de lo que hoy es Colombia. La fecha de la conmemorar histórica coincidió con la conquista en solitario de la etapa 18 en el tour de Francia, por parte del escarabajo del Movistar.

La vicepresidenta de la república Martha Lucía Ramírez, quien estuvo en Boyacá para una de las conmemoraciones del Bicentenario, expresó el orgullo que le suscita Nairo: “es un ejemplo de la disciplina y de la perseverancia para todo el país”.

“Hoy Nairo ganó la etapa con un ascenso fenomenal y Egan se subió al primer puesto de la clasificación general soltando a todos los capos; qué campeones son estos dos, y para temor de sus rivales quedan dos etapas más en los Alpes”, comentó la gloria del ciclismo, Fabio Parra.

Por su parte, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, se sumó a la petición de los familiares de Nairo:“en los momentos difíciles y en os de gloria, Boyacá siempre contigo Nairo; las lecciones que nos das: nunca rendirse, sobreponerse a las adversidades, luchar con toda la fuerza por los objetivos”.

Boyacá le hizo 'barra' desde Tunja a Quintana, mientras se corría la segunda etapa en Los Alpes. Para eso, se instaló una pantalla gigante en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde estuvieron presentes los padres de Nairo, sus hermanos, el gobernador Amaya, y cientos de aficionados al ciclismo.

Familiares de Nairo le confirmaron a Caracol Radio que Nairo correrá la próxima temporada con el equipo francés Arkéa-Samsic tras haber estado durante siete años con el equipo españolMovistar; pero no sería el único boyacense en esa escuadra francesa: estaría también su hermano Dáyer y el gregario Winner Anacona.