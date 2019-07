Denuncian impunidad y ocultamiento de feminicidios

Desde el 2017 se han presentado 56 casos de feminicidios en Santander, donde según el Observatorio Ciudadano Feminicidios, 31 han sido procesados por la Fiscalía como homicidios.

Esta situación prende las alarmas en el departamento, pues según lo señaló Gina Pineda, directora del Observatorio "hay un subregistro de más de la mitad de los casos, es decir hay una negación de los derechos por esa ausencia de investigación con enfoque de género, una impunidad que afecta los derechos de los familiares de las víctimas a conocer la verdad. Además, no hay una sanción justa contra estos hombres, parejas o exparejas, de las víctimas que ejercieron todo tipo de violencia sobre ellas".

En lo que va corrido del año han ocurrido 14 feminicidios en 11 municipios de Santander de los cuales en dos de los casos las mujeres habían denunciado a sus agresores.

La directora denunció que "a los familiares de las víctimas no los están escuchando, no cuentan con representación jurídica y la Procuraduría puede hacer veeduria y no lo está haciendo".