Extrabajadores de la salud denuncian incumplimientos en pagos

Un grupo de médicos, enfermeras, auxiliares y personal de servicios generales, entre otros profesionales se unieron para poner en evidencia el incumplimiento por parte de varias instituciones de salud del Eje Cafetero, de los pagos correspondientes a salario y obligaciones de ley y una vez salieron de las entidades no recibieron lo correspondiente a la liquidación en los tiempos correspondientes.

Es el caso de Rubén Darío Agudelo, exregente de farmacia de la Corporación Mi IPS, quien manifiesta que un año después de haber salido de la entidad, no ha recibido los pagos correspondientes a los aportes en salud, prestaciones sociales, caja de compensación y la liquidación.

Explica que la entidad para la cual trabajaba le ha dicho que la empresa a la cual le prestan los servicios, que era antiguamente Cafesalud, no les ha pagado y por lo tanto ellos no hacen los desembolsos correspondientes, “entonces empiezan con una vaciladera, lo direccionan a uno a Bogotá al departamento de cartera una y otra persona y a la final no nos han cumplido con esto y son muchos los compañeros que están reclamando esto”

Agrega que no solo ha sido con los extrabajadores, sino también con algunos empleados a quienes les adeudan hasta dos años de salario y demás pagos laborales. Y por el momento no les dan soluciones o hacen compromisos de pago.

Informa que pueden ser más de 300 las personas en el Eje Cafetero que se están viendo afectadas por esta situación.

Otra de las personas afectadas, Mónica Andrea Puerta Muñoz, quien se desempeñó como Auxiliar de Enfermería por 18 meses para Mi IPS dice que desde enero no se registra el pago pensión, cesantías y salud y luego de la terminación de su contrato el pasado 2 de febrero, no ha recibido su liquidación.

“Hemos hecho derechos de petición, tutelas y hasta ahora ellos no se han comunicado y lo único que nos dicen es que hay que esperar que Pereira (lugar donde trabajó) responda, pero allá no hay quien responda y en Manizales la auxiliar administrativa y la coordinadora de manera grosera nos dicen que no tienen idea de lo que va a pasar con nosotros”.

Es así como más de 30 profesionales de la salud se han unido para hacer públicas sus denuncias esperando una respuesta por parte de la entidad y solucionar su situación.

