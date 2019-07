Valle, primer departamento en firmar Ley de Punto Final en Salud

Luego de que el Presidente Iván Duque, firmará la Ley de Punto Final, que busca terminar la deuda que se tiene con las EPS por el no pago de los servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios (NO POS), el Valle del Cauca se prepara para ser el primer departamento en firmar el acuerdo.

La gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, aseguro que el departamento viene trabajando en la depuración de las cuentas, por lo que será piloto de esta apuesta nacional y se espera entregar a octubre saneada la cartera, conciliada y auditada.

“En el departamento del Valle del Cauca con respecto al régimen subsidiado se han facturado alrededor de 600 mil millones de pesos de servicios NO POS. El departamento ya ha hecho un pago cercano a los 400.000 millones de pesos, pero aún hay un atraso, solamente, en el régimen subsidiado de 200.000 millones. Estos recursos que están entre 5 y 7 billones de pesos para el régimen subsidiado deben encontrar primero un saneamiento de cuentas, para lo que el departamento del Valle del Cauca es piloto. Nosotros esperamos entregar en el mes de octubre saneada la cartera, conciliada y auditada para poder producir el pago”, explicó la gobernadora encargada María Cristina Lesmes.

El próximo lunes 29 de julio el ministro de Salud, Juan Pablo Gaviria, se reunirá con la gobernadora Dilian Francisca Toro para firmar el Acuerdo de Punto Final en el departamento.