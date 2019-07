CVC: desplazamiento de Zarigüeyas no es por obras de infraestructura

Ante las denuncias conocidas por las redes sociales, la CVC sostiene que el supuesto desplazamiento de Zarigüeyas por obras de infraestructura en el sur de Cali no es tal y ha reforzado recorridos de monitoreo y educación ambiental para que los caleños no las ataquen.

Gustavo Alberto Trujillo, biólogo de la Dirección de Gestión Ambiental de la CVC, aseguro que el desplazamiento de este marsupial, que muchas veces es confundido con una rata, por su larga y lampiña cola, nada tienen que ver con las obras de ampliación de la vía Cali-Jamundí, la reconstrucción del puente sobre el río Lili (en la misma vía) y el desarrollo del paso vehicular de la Carrera 100 con Calle 25, incluso la Terminal del Sur del MIO.

No obstante, la CVC ha destinado para esta zona de expansión de la ciudad, una brigada de monitoreo de la especie para atender el llamado ciudadano.

Sectores como El Cortijo, Valle del Lili, Ciudad 2000 y su proyección hacia la Autopista Simón Bolívar, son las áreas en donde profesionales y técnicos de la Corporación están supervisando la situación, a la par de desarrollar jornadas de sensibilización con los residentes.

Vale la pena destacar que este marsupial (hermano del canguro y el koala porque cuenta con un marsupio o pliegue de la piel que recubre los pezones y forma una bolsa que funciona a modo de cámara incubadora) comen desde frutas maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados, pequeños vertebrados, hasta carroña, controlan plagas de insectos y de roedores como ratas y ratones. Una hembra de zarigüeya puede tener una camada que varía entre cuatro y catorce crías. Es una especie nocturna y cuando está en época reproductiva, puede ser vista en hoyos de árboles o madrigueras abandonadas por otros mamíferos.

Las principales recomendaciones que deben tener los caleños frente a las zarigüeyas es no atacarlas, ya que no es un animal agresivo, al contrario, huye ante la presencia humana. Es normal verlas si en un sector hay presencia de árboles con frutos o si hay disposición de recipientes con concentrado para perros o gatos. Son víctimas de atropellamiento, sobre todo en las horas nocturnas porque las luces de los vehículos las encandilan y por su conducta se quedan quietas y en ese momento son arrolladas por los conductores, por eso, quienes manejen motos y carros deben tener cuidado cuando transiten, no solo la Autopista Simón Bolívar, sino también cualquiera de las vías de la ciudad porque podrían encontrarse animales de la fauna silvestre o doméstica atravesando las calles y avenidas, y en todo caso, evitar arrollarlos con sus vehículos.

No las alimente. Si encuentra una zarigüeya herida préstele los primeros auxilios y proceda a su reporte a la Autoridad Ambiental, para su atención y valoración en los Centros de Atención y Valoración de fauna silvestre, conforme a los protocolos establecidos en la Resolución N° 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Reportar la presencia de estos animales a las autoridades para realizar el rescate, con el Dagma se puede comunicar a los números 653-0869/350-315 0844 y 660-9455, de la Oficina de Gestión de Fauna Silvestre; o puede llamar a la Policía Ambiental al 123 o al celular 300-4592472.