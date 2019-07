Ciudadanos acudirán al Consejo de Estado por conectante C1 - C2

En las últimas horas se conoció el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que dio negó la acción popular instaurada por un grupo de cuidadnos que pretendía tumbar la licencia de la conectante C1 - C2.

Esta obra vial permitirá la circulación de vehículos pesados hacia Cúcuta sin ingresar a Bucaramanga sino pasando por Floridablanca y Piedecuesta.

Lea también: Niegan trámite que pretendía tumbar licencia para conectante C1 - C2

Al respecto el abogado Alejandro Álvaro quien brinda apoyo a este grupo de ciudadanos indicó que apelarán la decisión del Tribunal y "acudiremos al Consejo de Estado, además, implementaremos una acción de nulidad contra la licencia ambiental porque no se hizo un diagnóstico con alternativas ambientales"

El abogado agregó que la hacienda cafetera Casablanca que tiene más de 190 años de historia será demolida completamente. "Es que vamos a perder más de 28 mil árboles, la accidentalidad se va a incrementar y no pensaron en la comunidad".

Isabel de Carrillo una de las afectadas indicó que "ellos no se han dado cuenta de la gravedad de esta conectante que va dañar cientos de plantas, animales y que no vale la pena que pase por ahí porque afectará la movilidad de estos dos municipios".