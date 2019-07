Sancionado cochero en Cartagena por llevar seis pasajeros adultos

Un coche turístico fue inmovilizado en la tarde del lunes en Centro Histórico, cuando su conductor se movilizaba sin documentos, con 6 pasajeros superando el peso estipulado de carga y sin placas.

A raíz de esta situación, el director del DATT, Edilberto Mendoza Goez, ordenó continuar con las revisiones diarias a los coches turísticos para que cumplan con lo estipulado en el Decreto 0656 del 3 de junio de 2014, mediante el cual se regula y controla la prestación del servicio de estos vehículos en la ciudad.

Además de esta sanción, que equivale a 4 SMDLV (aprox. 80 mil diarios) por cada infracción, se han presentado otras 8 este año por diferentes violaciones al citado decreto, entre ellas no portar documentos, sin luces e incluso transitar por sitios no autorizados.

Mendoza Goez señaló que los propietarios de los coches que no cumplan con esto se les realizarán las respectivas inmovilizaciones y multas. “Los controles los realizamos diariamente, y siempre lo hemos dicho, quien no esté en óptimas condiciones no debe prestar el servicio”.

Según el decreto, la capacidad de los coches turísticos es de cuatro pasajeros y deberá estar en perfectas condiciones técnicas, en referencia a los frenos, dispositivos luminosos, ruedas, sistema de dirección, entre otros.

El incumplimiento de lo dispuesto en este nuevo decreto, ocasiona para el propietario o conductor del coche una sanción de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes, la inmovilización del vehículo, inicialmente por 5 días, por 20 días en la segunda ocasión y por 40 días en una tercera oportunidad.