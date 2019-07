ANATO respalda controles a la venta informal en Cartagena de Indias

Si bien se han logrado avances, se ha hecho necesaria la ejecución de más estrategias que permitan proteger al consumidor y la buena imagen del sector.

En Cartagena de Indias se ha identificado la promoción y venta de paquetes turísticos en ciertos lugares no apropiados o incluso en las calles de los principales lugares de afluencia de turistas, hecho que no contribuye a la competitividad del destino ni a la sostenibilidad del mismo pues detrás de este fenómeno se evidencia un lucro económico que no beneficia a toda la cadena de valor del turismo.

Tras conocerse de establecimientos en lugares que no cumplen con las condiciones necesarias y violan reglamentaciones como el POT, el Código de Policía, el Código de Comercio y los decretos que regulan la actividad y en aras de ayudar a buscar soluciones, las autoridades tanto nacionales como distritales ejecutaron la brigada enfocada en la pedagogía, vigilancia, y control de la venta informal de servicios turísticos de Cartagena de Indias, la cual estuvo acompañada por el viceministro de Turismo, Julián Guerrero.

“Ser agente de viajes implica el cumplimiento de deberes y responsabilidades inherentes al ejercicio. Se ha venido acrecentando la presencia de agencias de viajes que no cumplen con todos los requisitos legales que un establecimiento de comercio necesita para funcionar, lo cual representa una competencia desleal para las agencias que son formales, que pagan todos los impuestos al distrito y que fomentan la competitividad del destino. Al ser Cartagena de Indias la vitrina del turismo en Colombia, debemos seguir fortaleciendo la formalidad de la actividad turística” precisó María Camila Carrascal, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO en Cartagena.

Por ello, el gremio exalta el compromiso que las autoridades tanto nacionales como distritales han demostrado frente a la realización de la brigada enfocada en fortalecer la formalidad en la venta de servicios turísticos por parte de agencias de viajes y operadores en la ciudad de Cartagena de Indias.

“Acompañamos y respaldamos a nuestra autoridad tanto nacional como distrital en la sensibilización, vigilancia, control y sanción a las que haya lugar e instamos a que estas acciones se realicen de manera permanente. Es importante que todos nos comprometamos a cumplir la normativa vigente pues es la vía para ser un destino verdaderamente competitivo” concluyó la directora del capítulo.

Tras la realización de esta iniciativa se seguirán implementando estrategias para poder tomar medidas de cara a fomentar la profesionalización de la actividad turística y así mismo enviar un mensaje tanto a ciudadanos como a turistas sobre la responsabilidad que implica ser Agente de Viajes y así mismo, comprar en establecimientos que cumplen con toda la normativa vigente.