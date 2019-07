BBC Travel exalta a Cali a nivel mundial

La publicación inglesa BBC Travel recomendó las fortalezas de Cali, ahora escogida como destino cultural más importante del continente.

Esta es la publicación del medio internacional sobre la capital del Valle:

Por Ian Neubauer | BBC Travel

Bogotá, Cartagena y Medellín encabezan la mayoría de las listas de viajeros, pero sólo uno de cada 20 visita la vibrante y bulliciosa ciudad de Cali en el sur del país.

En 2016, el gobierno colombiano y los rebeldes de las Farc firmaron un histórico acuerdo de paz , que puso fin a medio siglo de guerra civil y abrió las compuertas para el turismo.

El año pasado, más de cuatro millones de extranjeros visitaron el país, en comparación con los 1.3 millones de hace una década. Y mientras que las ciudades de Bogotá, Cartagena y Medellín son las más importantes en la lista de viajeros, solo uno de cada 20 visita Santiago de Cali, o Cali, una ciudad vibrante, vibrante y vibrante de 2.7 millones en el valle del río Cauca en el país. sur.

Verás, Cali sufre una mala imagen perpetuada por producciones exageradas de Hollywood como la exitosa serie de Narcos, de Netflix. En los años 80 y 90, Cali era una de las ciudades más peligrosas del mundo: un foco de drogas, armas, bombas y violencia, donde el poder no estaba con funcionarios gubernamentales corruptos sino en manos de los hermanos Rodríguez, fundadores de Cali. Cartel, uno de los sindicatos criminales más poderosos de la historia.

Pero los hermanos Rodríguez están encerrados en prisiones americanas y Cali está gentrificando. La delincuencia sigue siendo un problema, pero ha disminuido constantemente debido a las soluciones basadas en datos, como prohibir el uso de armas de fuego en los días de pago y el endurecimiento de las leyes de licores nocturnas, que tratan la violencia como un problema de salud pública. Entre 1993 y 2018, la tasa de homicidios de la ciudad cayó un 82%, según Apolitical, un recurso en línea para servidores públicos.

Como la única ciudad de Colombia con acceso a la costa del Pacífico (a través de Buenaventura, una ciudad portuaria a 115 km al noroeste), Cali tiene una historia y un sabor únicos. A partir del siglo XVI, los esclavistas españoles enviaron a decenas de miles de africanos a través de Buenaventura para trabajar en las vastas plantaciones de caña de azúcar que rodean Cali, transformándola en la capital afrolatina de Colombia y cambiando la cultura de la ciudad.

En los años 60 y 70, los marineros que desembarcaron en Buenaventura trajeron discos de vinilo con un nuevo estilo de música contagiosa de la ciudad de Nueva York que mezclaba el mambo cubano con el estilo y el ritmo puertorriqueños: la salsa. Hoy en día, Cali es la autodeclarada capital mundial de la salsa, con un estilo distintivo y acelerado llamado salsa caleña que resuena en bares, tiendas de esquina y escuelas de baile en toda la ciudad.

Agregue clima de verano durante todo el año, senderos para ciclistas de montaña, deliciosa comida afrocolombiana y gente cálida y acogedora, y verá por qué Cali es la mejor ciudad de regreso de Colombia. “ Cali es Cali señoras, señores. Lo demás es loma [Cali es Cali, damas y caballeros. El resto no es nada] ", canta la banda de salsa colombiana Grupo Niche .

¿Crees que puedes bailar?

Hay más de 200 escuelas de salsa registradas en Cali. Las academias más antiguas se encuentran en el centro de la ciudad, aunque los extranjeros tienden a dirigirse hacia las escuelas de danza en San Antonio, un histórico distrito en la cima de una colina con calles empedradas que se ha reinventado como el refugio de los inconformistas de Cali. Arrebato Caleño, una de las escuelas de salsa más populares de la zona, se encuentra al frente de la iglesia y parque de San Antonio, encalada y con casi 300 años de antigüedad, donde los músicos callejeros cantan salsa clásica.

No te puedo decir cuántas historias he oído de turistas que vinieron a Cali por unos días para aprender salsa y terminaron quedándose por meses o años.

"Aunque no inventamos la salsa en Cali, la expropiamos y comenzamos un estilo que es muy rápido, el más rápido del mundo", dijo la fundadora de la escuela, Nhora Alejandra Tomar. “La leyenda dice que comenzó cuando un DJ tocaba en un club nocturno y el reproductor de discos tenía fallas y tocaba la música demasiado rápido.Pero en lugar de detenerse, a la gente le encantó y comenzó a bailar más y más rápido ".

Tomar dice que los turistas de baile han estado viniendo a Cali para descubrir la salsa durante décadas. Pero sus números se han disparado desde el acuerdo de paz y el punto máximo durante los eventos anuales de salsa más grandes de la ciudad: el Festival Mundial de Salsa en septiembre y la Feria de Cali en diciembre, cuando miles de bailarines vestidos con trajes brillantes llenan las calles y conciertos en vivo con el Grupo Niche. y algunas de las mejores bandas de salsa en Colombia emocionan a las multitudes desde la puesta del sol hasta la puesta del sol desde el día de Navidad hasta la víspera de Año Nuevo.

A pesar de su ritmo vertiginoso, Tomar dice que la salsa caleña no es difícil de aprender. "Pero es muy adictivo", dijo. "No puedo contarle cuántas historias he escuchado de turistas que vinieron a Cali por unos días para aprender salsa y terminaron quedándose por meses o años, o se casaron con un local y se quedaron aquí para siempre".

Cuando las clases grupales en Arrebato Caleño terminan por las noches, los estudiantes a menudo se reagrupan en los pequeños restaurantes y bares de cerveza artesanal en San Antonio o comparten taxis a Juanchito, un distrito de salsa en el este de la ciudad repleto de bares, clubes nocturnos y salones de baile.

La edad no es impedimento para bailar la salsa en Cali. Justo al norte del centro de la ciudad, Viejoteca Pardo Llada es una de las muchas discotecas para personas mayores de Cali donde los antiguos se mueven en su mejor momento del domingo para destrozar la pista de baile.

O, para un estilo de baile completamente diferente, diríjase a Loma de la Cruz, un parque en la cima de una colina en San Antonio, donde bailarines de folk invitan a miembros del público a unirse a ellos en bailes de grupos indígenas los jueves por la noche.

Más que arroz, pollo y frijoles.

Obtienes esta increíble fusión de sabores que no encontrarás en ningún otro lugar de Colombia.

Los descendientes de los esclavos de Cali desarrollaron habilidades culinarias únicas y estilos culinarios que dieron origen a algunos de los platos más coloridos de Colombia: dulces hechos de melaza; pudines de arroz; papas rellenas; Sopas abundantes de carne y plátanos; y platos de celebración como la cazuela , una sopa de mariscos con mucho cilantro, ajo, pimiento, tomate, cebolla, crema y queso horneado encima, servido con "arroz de coco" (arroz cocido en leche de coco).

“Muchas personas que vienen a Colombia dicen que todo lo que comieron fueron pollo, frijoles y arroz”, dijo Neils Nieman, un holandés que vive en Cali desde 2011 y fundador de Callejeros Tours . “Pero en Cali la comida es muy exótica porque está influenciada por muchos lugares diferentes. Debido a que estamos cerca del Pacífico tenemos muchos mariscos frescos, pero también estamos cerca de las montañas, por lo que obtenemos hierbas especiales y frutas tropicales. Luego te metes en los estilos de cocina africana de los esclavos, ollas calientes, etc., y obtienes esta increíble fusión de sabores que no encontrarás en ningún otro lugar en Colombia ".

Los tours de Nieman comienzan en San Antonio con una visita a un bar de cerveza artesanal para probar algunas empanadas, tartas de forma triangular que se encuentran en Colombia y América Latina y que se pueden rellenar con cualquier cosa, desde huevo hasta jamón, piña, arroz y pollo, y especialmente carne de res molida. y la papa. "Las empanadas en Cali siempre tienen dos ingredientes clave: la papa y la carne", dijo Nieman. "Y siempre están fritos, nunca horneados como en Bolivia o Chile".

Desde San Antonio, el grupo camina hacia el sur a través del centro de la ciudad mientras degusta una revista de exquisitos alimentos de la calle, comenzando con ceviche de mango. En otras partes de Colombia, esta ensalada de mango crudo está cubierta con sal y cal. Pero en Cali, el vendedor ambulante Kevin Valencia-Campaz se ganó un culto al agregar pimienta, canela y un poco de leche condensada. "Viajo en bicicleta dos horas desde mi pueblo a Cali todos los días, incluso cuando llueve, porque muchos de mis clientes me compran todos los días", dijo Valencia-Campaz. "Si extraño un día, estarán muy decepcionados".

Después de refrescar sus paladares con una lulada , una bebida helada hecha de lima y un cítrico autóctono llamado lulo, los grupos prueban un ceviche de langostinos bañado en una rica salsa de tomate que absorben con las patatas fritas de plátano. "La receta se origina en Buenaventura en la costa", explicó la vendedora Katarina Urtaro. "Pero lo aprendí de mi tía, que solía tener un restaurante de ceviche en Cali".

El viaje de los sabores alcanza un crescendo en La Alameda, el mercado central de tecnicolor de Cali, donde los grupos prueban platos caseros como la lechona , el cerdo asado escupido relleno de arroz, cebollas, papas, guisantes y especias; fritanga , una clase de comida frita que incluye intestino de cerdo, bagre, chorizo, chorizo de sangre y chicharrones de cerdo; tamales, paquetes de hojas de plátano rellenos con carne al vapor, papa y yuca; gelatina de pata , un dulce hecho de caña de azúcar cruda, leche y malvavisco; Y, para rematar, una fuerte taza de café colombiano.

"Hace cinco años, si hubiéramos caminado desde San Antonio a este mercado, probablemente ya nos hubieran robado", dijo Nieman. "El hecho de que podamos hacerlo ahora sin experimentar ningún tipo de sensación de esbozo es un muy buen ejemplo para mostrar cuánto ha mejorado la seguridad pública en Cali en un período tan corto".

En la puerta de la naturaleza

Cali es más hermosa al atardecer, cuando la brisa del Pacífico sopla el calor sofocante del día y las aceras llenas de gente. "Cali tiene una energía muy diferente en este momento", dijo el francés Benjamin Mariotte de Escape from Cali Bike Tours . “La gente se va a casa del trabajo, socializa, se detiene en bares y come en la calle."Todos son más felices, por lo que es el mejor momento para explorar la ciudad".

Cada noche a las 18:00, Mariotte se encuentra con los viajeros en el Magic Garden House en San Antonio para realizar recorridos nocturnos en bicicleta por la ciudad.Como la mayoría de las cosas en Cali, los tours son económicos: solo 30,000 pesos colombianos (£ 7.50). Reciben el Barrio Granada, un elegante comedor y el área de entretenimiento nocturno; El Museo La Tertulia , un brutal edificio cubista que alberga una de las colecciones de arte moderno más grandes de Colombia; el mercado artesanal de la loma de la cruz; y Cat Park , una exposición permanente a orillas del río de 16 estatuas de gatos kooky en la orilla norte del río Cali. En el lado opuesto del río está El Bulevar De Río, una nueva riviera apta para ciclistas llena de cafés y bares. Los jinetes también pasan por Caliwood , un museo privado que documenta cómo las películas y los proyectores enviados a Cali desde fines del siglo XIX dieron origen a la industria cinematográfica de la ciudad.

"La industria cinematográfica de Colombia está creciendo rápidamente debido a las nuevas leyes que otorgan grandes descuentos a los extranjeros y disuade a los cineastas colombianos de ir al extranjero", dijo Hugo Suárez, el propietario del museo. “Pero mientras que tradicionalmente la mayoría de nuestras películas eran sobre política, hoy en día se trata principalmente de películas semi-ficticias sobre narcotraficantes. El director de Narcos, Andrés Baiz, es de Cali ”.

Para un paseo en bicicleta más desafiante, únase a cientos de caleños a última hora de la tarde en el camino cuesta arriba de 9 km desde San Antonio hasta Cristo Rey, una estatua de Jesús de 26 m de altura en una colina al oeste de la ciudad. "La gente de Cali está loca por las bicicletas", dijo Hugo Ramírez, un contador que viaja al Cristo Rey todos los días después del trabajo.

La ruta empinada y sinuosa cargada de curvas lleva la mayor parte de una hora, pero las vistas valen la pena. Desde la cima se puede ver toda la ciudad y el Valle del Cauca, y el corredor terrestre que lleva a través de los Andes a Buenaventura y el Pacífico.

"Esto es lo que me mantiene en Cali: la cercanía con la naturaleza", dijo Mariotte. "Solo tienes que viajar a 10 o 20 minutos del centro de la ciudad para subir y bajar en la cordillera más grande del mundo".

Más información:

http://www.bbc.com/travel/story/20190723-colombias-buzzing-comeback-city