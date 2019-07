VIDEO: Abandonado el parque de La Salud en Floridablanca

Hace más de cuatro años en completo abandono y con candado en cada una de sus entradas se encuentra el parque de La Salud en Floridablanca.

Un parque bastante amplio con juegos infantiles y gimnasio que no han podido disfrutar los habitantes de barrios como El Bosque. Sergio Velázquez afirma saber qué sucedió con este espacio al aire libre y señaló: "este parque era utilizado por la clínica Foscal para hacer jornadas médicas y pasó a ser del municipio, hablamos con el alcalde y él dice que no tiene jurisdicción para manejar el parque, que el Área Metropolitana de Bucaramanga es la encargada y ellos dicen que tampoco. Se están echando la pelota y el parque ya hace cinco años que está en desuso".

Según sus habitantes el gimnasio es prácticamente nuevo, hace un mes lo instalaron pero el parque sigue con candado. "Yo pregunté a los obreros que lo instalaron, que de hecho quedó medias porque no hubo presupuesto y no me supieron contestar quién los había contratado".

Los habitantes se preguntan por qué encerraron el parque de La Salud, un espacio para la recreación de todos y todas, el cual está en total abandono, abunda la maleza y sus juegos se encuentran oxidados e inservibles.