Desplazados de Itaungo, recibieron ayudas de la comunidad

Un grupo de moto cargueros con apoyo de los comerciantes del municipio de Ituango, recogieron casi una tonelada de víveres y productos de aseo y se los entregaron a cerca de 50 familias que están desplazadas en el corregimiento de Santa Lucía.

Los campesinos actualmente viven una situación dramática, debido a que hace un poco más de veinte días tuvieron que salir desplazados de los cañones de León, Rio sucio y San Agustín, por amenazas de grupos ilegales. Este panorama motivó a algunos habitantes a pedir con megáfono en mano las ayudas, las mismas que fueron llevadas y entregadas en una caravana de ocho motocarros hasta el corregimiento de Santa Lucía. Aclararon que la iniciativa no

“Lo que notamos en la gente es que sí están pasando muchas necesidades. No me atrevería a decir que no han recibido apoyo de parte de la administración, y es que lo que se ve no se pregunta. Han recibido muy poco apoyo y ellos mismos lo han manifestado”, contó Juan Camilo Jaramillo, moto carguero de Ituango.

Algunos campesinos víctimas de la violencia están ubicados en la casa parroquial, otros donde amigos o albergues que han ido adecuando a medida que van llegando.