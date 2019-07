Ibagué se quedó sin personero

Una decisión del Consejo de Estado declaró nulo el acto administrativo de la elección de Camilo Ossa como personero de la capital tolimense, quien terminaba su periodo en el año 2020.

El fallo es en segunda instancia y obedece presuntamente a las irregularidades que se dio en el concejo de Ibagué para el proceso de elección.

Con relación a esta situación el Tribunal Administrativo del Tolima ya se había pronunciado favoreciendo a Efraín Hincapié, ex contralor departamental, quien fue uno de los participantes y fue una de las personas que comenzó el proceso argumentando que no había sido tenido en cuenta por el concejo municipal, vulnerando sus derechos, en ese momento los concejales señalaron que tenía inhabilidades, las cuales no le fueron comprobadas.

El fallo

En la decisión se ordena retrotraer el concurso público abierto de méritos desde la etapa de la elección y ordena nuevamente al concejo que se desarrolle el proceso.

Camilo Ossa es el tercer Personero de Ibagué que es removido de su cargo en menos de tres años, ya que había llegado como reemplazo de Julián Andrés Prada Betancourt, quien tuvo que salir del cargo por violar el régimen de inhabilidades. Además, el cargo fue ocupado en forma interina por Juan Felipe Arbeláez quien ahora hace campaña en favor de Andrés Hurtado.

De igual forma el Consejo de Estado ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue si hubo alguna falta por parte de los funcionarios que participaron en la elección del Personero de la capital del Tolima.