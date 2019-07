“No hay condiciones para la delimitación de Santurbán”: Mildred Hernández

A puertas de iniciar la cuarta fase de concertación sobre el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, varias cosas aún no están claras para los campesinos, entre ellas, cuál será su futuro.

“El ministerio está como una aplanadora, los campesinos no han recibido la orientación que requieren, en varias reuniones nos hemos dado cuenta con no han recibido la información correspondiente. Hay cosas muy técnicas que ellos no están entendiendo y los canales de comunicación que deberían servir para convocar en las zonas rurales, no están cumpliendo su objetivo. No hay condiciones para la delimitación de santurbán”, resaltó Mildred Hernández, defensora del páramo de Santurbán.

Advierte que es necesario que se busque establecer un programa más claro, mejorar los mecanismos de dialogo para que sean concisos, y en cuanto a las convocatorias deben ampliar su nivel de difusión.