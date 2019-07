Finalmente se da vía libre al segundo Colegio de Shakira en Cartagena

Después de un largo litigio que tuvo en entredicho el colegio que la cantante Shakira donó a Cartagena y el desarrollo de viviendas de interés social para la ciudad, se llevó a cabo la diligencia de desalojo voluntario, que responde al fallo por medio de la cual se resuelve la querella policiva por perturbación a la posesión y resuelve de forma definitiva la problemática de tierras que existía en Ciudad del Bicentenario. El Fallo fue emitido por la inspección de Policía de Arroyo Grande la cual ordenó el levantamiento del Statu Quo, decretado el 31 de mayo de 2018.

Álvaro González Fortich, vocero de la Fundación Mario Santo Domingo, manifestó que el siguiente paso será iniciar las obras que se encontraban afectadas, así como continuar con la defensa integral del territorio e iniciar las reclamaciones de ley por los daños causados al desarrollo del mismo: “Nos sentimos muy complacidos porque finalmente se puso fin a este proceso que solo perjudicaba a la comunidad. No solo las 17.000 personas que habitan la zona se verán beneficiadas por la medida, también lo harán los más de 50.000 habitantes de los alrededores que por fin podrán tener acceso a equipamientos sociales como colegios, CDIs, hospitales, bibliotecas y parques”.

Es importante destacar que la Fundación es el Gerente Integral de Ciudad del Bicentenario y, como tal, administra el patrimonio autónomo de tierras, junto con la Nación, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía de Cartagena, un territorio cuya única finalidad será dar viviendas y mejorar la calidad de vida a más de 200.000 personas.

Por su parte, el dictamen pericial afirmó que, “una vez finalizada la inspección del inmueble podemos afirmar que los querellantes no tienen razón para alegar que su posesión sobre las tierras está siendo perturbada, por la sencilla razón de que no se observó posesión de ellos sobre las mismas. No es posible perturbar la posesión de un bien cuando ni siquiera esta se tiene. Se ha determinado claramente que no existe poseedor diferente a la Fundación Mario Santo Domingo”.