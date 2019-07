Yarlinson necesita atención urgente de Famisanar en Cartagena

Leyslerlis Cárcamo Álvarez, ha tenido que ser madre y enfermera desde que los médicos diagnosticaron parálisis cerebral espástica a su niño de 9 años.

Yarlinson Yepes Cárcamo, un auténtico luchador hoy vive momentos difíciles porque no ha podido ser afiliado a la EPS Famisanar, cuya principal excusa, dicen los padres, es una autorización que desde el mes de abril esperan de Bogotá. Hoy el menor necesita medicamentos no POS, pañales, oxígeno y otras ayudas, que han tenido que asumir sus progenitores, con muchas dificultades debido a que no tienen empleo estable.

"Aunque no era lo que esperábamos, en Coomeva por lo menos le suministraban alimentos y drogas de gran ayuda. En este momento no me lo reciben en Famisanar, pese a que mi esposo está afiliado; sabemos que los rodeos son porque es un paciente de alto costo", dijo la madre del niño.

La familia del pequeño, quien vive en un humilde apartamento del barrio Villa Estrella en condiciones no acordes para su patología, hacen un llamado a quienes deseen realizar un aporte voluntario. Pueden comunicarse al 3204692143.