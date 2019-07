Nueva Junta Directiva en la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena

La arquitecta Edith Salas Osorio ha pertenecido a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena desde 1995 como socia, y ha sido miembro de la Junta Directiva en varias oportunidades, desempeñándose en 6 períodos como Vicepresidente.

Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público habiéndose desempeñado en altos cargos como Directora del Patrimonio Arquitectónico, Gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social- Corvivienda, Gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana del Distrito de Cartagena y Asesora de la Secretaría de Vivienda e Infraestructura de la Gobernación de Bolívar.

Salas es además especialista en Conservation & Preservation Of The Architectural Heritage of the Caribbean Plan Carimos - O.E.A.- Universidad de Florida – USA y en Patrimonio y Turismo Sostenible (Cátedra Unesco de Turismo Cultural UNTREF/ AAMNBA).

Como profesional independiente es socia de la firma de arquitectura Herrera Salas Arquitectos, desde la cual ha participado en la elaboración de diversos estudios de inventario del patrimonio, la restauración del lienzo de muralla entre el monumento de la India Catalina y el Museo de la Marina, el Templo de Santo Domingo, el Plan Especial para el Manejo de las Fortificaciones de Bocachica, entre otros.

Salas explica que entre sus retos más importantes estará el dar cumplimiento al Plan Estratégico de la institución en materia de educación, cultura, sostenibilidad ambiental y preservación del patrimonio. “La SMPC nace como un compromiso de un grupo de cartageneros por la defensa de su patrimonio militar, hoy tenemos como compromiso salvaguardar esta herencia, su memoria y su identidad”, explica.

La Vicepresidencia

En la Vicepresidencia fue designado el ingeniero civil Santiago Noero Arango, quien tiene más de 30 años de experiencia en construcción de infraestructura y edificaciones en Cartagena. Ha sido el ingeniero detrás de la construcción de innumerables obras de la ciudad; en la actualidad tiene su propio blog de opinión sobre temas nacionales y de ciudad.

Desde el 1995 es socio de la SMPC y con este nombramiento, agradece la confianza otorgada por la institución y espera poner al servicio de la misma su experiencia y conocimiento en materia patrimonial y de ordenamiento y trabajar en la revitalización y posicionamiento de la institución.

Por parte de la Administración Distrital

El Alcalde (e) de Cartagena de Indias, Pedrito Pereira, designó a la historiadora Claudia Navarro Díaz, como representante de la Administración Distrital ante la Junta Directiva de la SMPC.

Navarro Díaz es especialista en Economía y Magíster en Historia y cuenta con gran experiencia en el sector de la cultura, economía, ciencias políticas y administración y se desempeña en la Dirección de la Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR.