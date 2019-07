Usuarios de Salud Vida denuncian problemas en la atención

En la tarde de este martes usuarios de la EPS Salud Vida en Bucaramanga denunciaron a Caracol Radio los problemas a los que se han presentado en los últimos meses para poder sacar una cita médica.

Alirio Mendoza, usuario de esta EPS señaló que "es impresionante la cantidad de personas que tienen que salirse de la oficina para ir al parque y esperar porque no hay atención justa. Si no al contrario poquitos funcionarios y demasiadas personas. Ya ni siquiera dan fichos con horario. Realmente es preocupante porque no hay atención especial para los mujeres, niños; uno saca una un cita y dura hasta cinco horas".

Por su parte, otra usuaria indicó que en los últimos meses se han presentado inconvenientes con la autorización de procedimientos "yo tengo a mi hermano en la clínica González Valencia y he venido tres veces a autorizar y no me han dado respuesta, no el han hecho la cirugía por eso y está esperando allá en la clínica con esos dolores y nada que lo pasan".

Caracol Radio intentó comunicarse con la EPS Salud Vida sin recibir ninguna respuesta.