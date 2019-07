Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 23 de julio

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, un instructor de artes fue separado de su cargo, por denuncias de presunto abuso a una estudiante menor de edad.

El padre de familia de la menor dio a conocer sobre este hecho que se habría presentado al interior de la institución educativa de Fundanza, las directivas de esta entidad procedieron a separar del cargo al instructor auxiliar Jairo Villamil contratado por la entidad.

Luis Antonio Cobaleda rector de la Normal Superior en diálogo con Caracol Radio dijo que se activó la ruta de atención y protección del derecho de la menor que por solicitud del padre fue trasladada a otra institución educativa, mientras la fiscalía adelanta la investigación por el presunto abuso, luego de la demanda que instauró el padre de la menor afectada.

Precisamente el observatorio de conflictos sociales y urbanos de la Corporación Universitaria empresarial Von Humboldt dio a conocer que los índices de violencia contra los menores de edad son muy alta en el Quindío ya que se reportan más de 600 casos en los últimos cinco años.

4 meses se están cumpliendo hoy del cierre de vía principal que conecta al municipio de Pijao en el Quindío, sus habitantes están desesperados y las autoridades sostienen que las obras de atención se iniciarían en 2 meses

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio, a propósito de la declaración de calamidad pública para las vías del sur del departamento, con lo que se espera haya agilidad para la contratación que se requiere, de tal manera que se pueda habilitar el paso en el menor tiempo posible… sin desconocer que las obras podrían tardar en culminarse alrededor de 12 meses…

Al respecto el secretario departamental de infraestructura Juan Antonio Osorio señaló que las obras que se requiere la vía entre Río Verde Pijao en total, no sólo en el punto que colapsó la calzada pueden valer más de 20.000 millones de pesos, pero van a garantizar la habilitación completa de la carretera.

El 43% de los locales del centro comercial del café están cerrados o son utilizados como bodega, así lo reveló el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua Mauricio Jara que señaló que en igual sentido ocurre con la placita campesina donde de 96 módulos, 47 están como bodega.

El funcionario agregó que estas cifras dan a entender que muchos de los vendedores estarían de nuevo en la calles de Armenia ocupando ilegalmente el espacio público.

Por 48 horas los maestros en el Eje Cafetero estarán en paro, para reclamar, dicen ellos, mejor calidad en los servicios de salud que les presta Cosmitet.

Y es que de acuerdo con el docente Héctor Elías Leal, del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, en lo que va del año van más de 1.000 quejas contra Cosmitet solamente ante el sindicato, y pese a las acciones como tutelas, desacatos, incluso multas que se le han impuesto a la EPS, no hay una atención oportuna en los procesos de radioterapia para pacientes oncológicos, hay demoras en la entrega de medicamentos y la atención no es ágil y oportuna.

El educador dijo que el paro se iniciará hoy a las 8 de la mañana con una concentración en la plaza de Bolívar por parte docentes y se extenderá hasta mañana miércoles cuando los docentes de Caldas, Risaralda y Quindío se reúnan en Pereira.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública y suspendió provisionalmente, por tres meses, al jefe de Planeación del municipio La Tebaida Richard Andrey Bedoya Scarpetta, por presuntas irregularidades en la licencia de construcción de 12 torres de apartamentos en zona de protección, donde nace la quebrada La Tulia.

Frente a la suspensión provisional de tres meses a Bedoya Scarpetta, la Procuraduría enfatizó que la decisión se toma porque la permanencia en el cargo del investigado posibilita la reiteración de la presunta falta disciplinaria e interfiere en el proceso.

La Procuraduría también citó a audiencia pública al exjefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Tebaida (Quindío), Jaime Humberto Muñoz Molina, por supuestas irregularidades en la suscripción de la Resolución No. OAP-2015-188 de diciembre de 2015, que aprobó el proyecto urbanístico general y la licencia de urbanización en la modalidad desarrollo para la etapa 4ª del proyecto residencial Puerta del Edén, para Vivienda de Interés Social.

La alcaldía de Armenia a través de la oficina municipal de la gestión del riesgo entregaron ayudas a las 40 personas que resultaron damnificadas por el incendio que se presentó en el barrio Guayaquil de la capital del Quindío

Los damnificados relataron que no pudieron salvar nada, que incluso muchas mascotas, perros, gatos y gallinas murieron calcinados y que vieron como sus pertenencias se fueron consumiendo por las llamas.

El secretario departamental del Interior Andrés Buitrago admitió que la delincuencia le está ganando la batalla a la institucionalidad

En medio del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, el funcionario destacó que aunque todos los indicadores en cuanto a los delitos de alto impacto, como hurto en todas sus modalidades y extorsión, como por citar algunos han disminuido considerablemente, con el homicidio si hay un saldo en rojo que debe llamar la atención de todas las autoridades en general y la misma ciudadanía

Precisamente en el barrio Nuestra Señora de la paz en Armenia fue herido con arma de fuego Octavio González, quien es conocido como el Zarco y que se movilizaba en su moto con su hija de 8 años de edad que por fortuna no resultó herida en el atentado.

Quemas controladas están prohibidas por la CRQ durante temporada seca, así lo advirtieron desde la autoridad ambiental por el incendio forestal que se presentó la semana pasada en un predio de la escuela Rafael en el municipio de Calarcá que se inició precisamente por una quema mal llamada controlada.

La tramitología es lo que no ha podido que se avance con las obras de Tarapacá y la vía entre Circasia y Montenegro…

Fue lo que dio a entender el secretario departamental de infraestructura Juan Antonio Osorio, quien destacó que, aunque con esta vía como tal ya hay aspectos importantes adelantados, la aprobación de los requisitos mínimos que exige el Ocad, ha sido el factor que no permitido que haya agilidad.

Las autoridades de tránsito en Armenia sostienen que mientras las lesiones y los sólo daños han disminuido en accidentes, la mortalidad por el contrario ha aumentado…

El gobierno departamental advierte posibles irregularidades de EPQ en la adjudicación de los 300 millones para la reparación de la acequia en el municipio de Montenegro…

Según el secretario de aguas e infraestructura Juan Antonio Osorio, los recursos del plan de inversiones no se pueden trasladar de un lado a otro, es decir, lo que es de alcantarillado no puede ir a acueducto, además y de acuerdo con el funcionario, no hubo permisos a la CRAC y no se atendió la recomendación de reducir la planta de asesores de EPQ, que permitía contar con recursos suficientes para atender lo que se requiere en Montenegro

Están disparadas las enfermedades respiratorias en Armenia como consecuencia de los cambios de clima, en el último mes se reportan 600 casos demás

El secretario de salud municipal, Bernardo Gutierrez dijo que los niños menores de 5 años y los adultos mayores son los más vulnerables a estas enfermedades y por la importancia de la autoprotección.

El funcionario además señaló que ya han visitado 1.348 viviendas en 15 barrios priorizados del Municipio en donde han observado presencia del mosquito transmisor de Zika, Dengue y Chikungunya.

Las autoridades en el Quindío sostienen que en el departamento están dadas todas las garantías de seguridad de cara a las elecciones regionales de octubre.

La joven quindiana Luisa Fernanda Cuervo, estudiante de séptimo semestre de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina hace parte del grupo de estudiantes que presentarán su propuesta en Colombiamoda en Medellín, escuche todos los detalles en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

En deportes, con goles de Henry "el indio" Hernández, Dany Santoya y Roy Castillo el Deportes Quindío le ganó 3 a 0 a Boyacá Chicó en el inicio del Torneo Águila de la B del segundo semestre, partido que se jugó en el estadio Centenario de Armenia.