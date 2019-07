A paro docentes del Eje Cafetero, por mal servicio de Cosmitet

Y es que de acuerdo con el docente Héctor Elías Leal, del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, en lo que va del año van más de 1.000 quejas contra Cosmitet solamente ante el sindicato, y pese a las acciones como tutelas, desacatos, incluso multas que se le han impuesto a la EPS , no hay una atención oportuna en los procesos de radioterapia para pacientes oncológicos, hay demoras en la entrega de medicamentos y la atención no es ágil y oportuna, algo que no es nuevo y que pesa a estar en conocimiento de los entes de control y la superintendencia de salud, no pasa absolutamente nada, por eso el paro, para tratar de llamar la atención, pues es la única alternativa, ante el mal estado de salud por el que atraviesan muchos docentes y sus familiares.

El educador dijo que es lamentable que las reclamaciones se tengan que hacer en las calles parando las clases y afectando a los estudiantes, cuando este problema es de antaño y no se le ha querido prestar atención.