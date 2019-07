Piden control en trochas para evitar nuevos vehículos venezolanos en Cúcuta

Los representantes de los concesionarios de vehículos colombianos en Cúcuta les han reiterado a las autoridades que se aumenten los controles en las llamadas trochas entre Colombia y Venezuela, para evitar el ingreso de los vehículos venezolanos que están llegando de contrabando.

Este llamado se realiza al estar avanzando el censo de los automotores extranjeros que quedaron represados en Colombia después del cierre de la frontera en el 2015, y que busca conocer cuántos vehículos en esta condición están en los municipios metropolitanos de Cúcuta.

El ingeniero Sergio Palacio gerente del concesionario de Ford en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que los controles no han sido efectivos y no se muestran los resultados esperados

“Cada Día hay más vehículos de placa venezolana y esto quiere decir que los controles que aplica la autoridad competente no funcionan, el contrabando esta mejor organizado uy la policía no tiene el suficiente personal humano y las herramientas, estos vehículos no pagan impuestos, se usan para atracos y nunca los consiguen, además no les llegan las multas, se le debe pedir a la autoridad nacional mayor fuerza y tecnología, ellos están perdiendo la batalla y nosotros como empresarios también” dijo el empresario.

Las autoridades han reiterado que se mantienen los controles en los pasos informales, y se buscara evitar el ingreso de estos vehículos.