Yamile hacía diligencia "delicada y riesgosa" aseguran amigos

Horas antes de su asesinato, Yamile Guerra Serna le contó a una de sus amigas que estaba cumpliendo con una diligencia muy "delicada y riesgosa".

Cecilia Pedraza, reportera gráfica, relató a Caracol Radio que extrañó a la abogada en la ceremonia militar del 20 de julio en la carrera 27. Se le hizo raro que Yamile no estuviera en la tarima de la carrera 27 porque era muy cercana al Ejército Nacional. Entonces la llamó al celular. En la charla, la abogada le relató que iba a cumplir una cita con algunas personas sin ahondar en el objetivo de la reunión.

Luego de la llamada, Cecilia se olvidó de su amiga. "Me concentré en el desfile militar; volví a llamar al mediodía y ya no me contestó".

El general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga también reveló que Yamile era cercana a la institución y le había contado que tenía un litigio por la titularidad de tierras en Floridablanca. El viernes pasado, horas antes del crimen, Yamile había solicitado acompañamiento de algunos uniformados para ir hasta la misma finca donde ocurrió su asesinato.

"Pasó por la estación y la acompañaron. Sin embargo, al otro día no solicitó el servicio lo que hace pensar que había algún grado de confianza con las personas que se iba a reunir", afirmó el general.