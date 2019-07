Admiten acción para que el MinEducación reglamente cátedra de Historia

La Acción de cumplimiento fue interpuesta por la estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Carolina Torres, quien afirma que se venció el plazo para que el Gobierno Nacional establezca la Comisión Asesora para la enseñanza de historia patria en los colegios e instituciones educativas.

“Se hizo un análisis de la aplicación de la ley 1874 y concretamente del artículo 6, parágrafo 1, que establece que el Gobierno Nacional reglamentará la Comisión, en un plazo no mayor a seis meses, es decir, el plazo ya se venció. El Gobierno Nacional, si bien tiene un proyecto de decreto, el mismo no cuenta con existencia jurídica porque a la fecha no ha sido sancionado ni promulgado”, explico la estudiante.

Así mismo, dijo que considera fundamental para la formación de los niños y jóvenes el conocimiento de la historia Nacional, máxime en el marco de las celebraciones del bicentenario de la gesta libertadora, y del post conflicto, “necesitamos que vuelva la historia a los colegios, existen diversas falencias educativas y muchos de nosotros, los estudiantes, no tenemos este conocimiento que nos hace falta”, subrayó Carolina.

La estudiante espera que con esta Acción de Cumplimiento, el Ministerio de Educación Nacional de cumplimiento a la Ley y la historia Nacional vuelva a ser enseñada en las aulas de clase.

El abogado Luís Ernesto Arciniegas Triana es el Magistrado ponente.