Tiene 73 horas para salir: nueva amenaza a líder social en Cartagena

Angustiada y muy preocupada por lo que pueda suceder con su vida, se encuentra la presidenta de acción comunal del sector Bolívar del barrio Villas de Aranjuez en Cartagena, Rosa Marrugo, tras las amenazas de muerte recibidas por parte de desconocidos quienes le dieron un plazo de 73 horas para abandonar su casa.

Las intimidaciones contra esta líder social empezaron hace un año por un conflicto que tuvo con un joven del sector, quien la acusaba de denunciarlo a las autoridades. “El muchacho decía que lo denuncié por microtráfico, traté de hablar con él pero no pude. Lamentablemente, días después tuve un encuentro con tres personas que me amenazaron con arma de fuego y me dijeron que dejara la sapería”, contó Marrugo.

Siguieron las amenazas

Tras estos hechos, la líder comunal realizó las denuncias correspondientes, sin embargo meses después volvió a ser víctima de otra intimidación.

“Tuve un inconveniente con otro señor por la invasión de espacio público, este es un fenómeno que se está presentando en el barrio por el que las autoridades distritales no han hecho nada. La gente se está cogiendo los espacios verdes y zonas comunes, incluso no tenemos salón comunal donde reunirnos”, denunció.

Rosa Marrugo contó que las amenazas siguieron con dos llamadas hechas a su teléfono celular. “Primero me hicieron una llamada extorsiva, después me realizaron otra, donde me advirtieron que era una sapa por haber reportado la anterior. Me dijeron que sabían dónde vivía, la verdad no sé qué está pasando, sospecho de todo el mundo”, aseveró.

El panfleto

Toda la situación se agravó aún más esta última semana con dos nuevas amenazas de muerte directa. La primera, fue recibida el pasado sábado 13 de julio por medio de un mensaje de texto enviado, tanto a su teléfono celular, como al de la presidenta de la junta de acción comunal del sector Caribe, Clara Campo.

A ambas les advirtieron: “Se acerca plan pistola Villa de Aranjuez, en la lista dos líderes gonorrientas tan tam”.

Rosa Marrugo, denunció que días después su hermana fue abordada por sujetos desconocidos, quienes le entregaron un panfleto donde le dieron un ultimátum de 73 horas para salir de su casa. “La abordaron, esperaron que estuviera sola y le entregaron el papel. Mi interrogante es para dónde coge uno, lo único que he hecho por mi comunidad es buscar proyectos que nos convengan a todos”, expresó la líder.

El panfleto afirma: “tienen 73 horas para salir de su casa barrio, a los sapos se advierten con la familia. A gonorreas avisadas no le entran moscas”.

El temor de la presidenta de la junta de acción comunal del sector Bolívar del barrio Villas de Aranjuez, es que ese plazo para huir se vence en las próximas horas.