Cormagdalena evalúa acciones jurídicas contra Jan De Nul

Cormagdalena evalúa acciones jurídicas contra el contratista que no ha cumplido con el dragado contratado para el puerto de Barranquilla.

Esta es una de las acciones que están sobre la mesa teniendo en cuenta que Jan de Nul, a 5 días de vencerse el contrato por 3 mil millones de pesos para dragar 230 mil metros cúbicos de sedimento en Bocas de Ceniza, no ha podido cumplir su compromiso, generando pérdidas millonarias en la cadena logística

Lea también: Nueva draga habría llegado con avería al puerto de Barranquilla

Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, indicó que ya hay una investigación en curso y que se está a la espera de que se cumpla el término pactado.

"Hay un contrato vigente en este momento, hay distintas materias de investigación pero aún no ha terminado el contrato por lo que no podemos referirnos a las acciones que tomaremos si no se cumple con el dragado estipulado", indicó Jurado.

El Gobierno anunciará el 25 de julio las acciones a tomar.

Recordemos que desde el 5 de julio los dragados están suspendidos por una avería en la máquina Francis, la cual fue reemplazada por la draga Madwey, pero ésta también presentó una falla en su control de mando cuando ingresaba al canal de acceso al puerto de Barranquilla.