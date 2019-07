40 modalidades de fraude al sistema de salud identificó Superintendencia

En su visita a Medellín, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló que los mismos usuarios están defraudando al sistema de salud con ciertas prácticas que generan hechos de corrupción.

Según el Superintendente de Salud, han detectado hasta 40 modalidades de fraude.

“Hemos detectado más de 40 modalidades de fraude en Colombia, pero el fraude no sólo de las EPS, en las IPS y hay fraude en los usuarios, hay ligas de usuarios que están coactadas, eso no está bien. Hay usuarios que venden los medicamentos, hay tutelas exóticas que le deben entregar 50 pañales diarios, eso es absurdo, eso se está comiendo los recursos del sistema”, dijo el Superintendente de Salud, al señalar que no se puede seguir con la avalancha de demandas al sistema de salud.

Advirtió que por muchas reformas que se hagan al sistema de salud, si la corrupción se mantiene el panorama no va a mejorar, por lo que le solicitó a la ciudadanía aumentar las denuncias para frenar esas irregularidades.

“Los recursos que se están invierto a la salud son 60 billones de pesos, en mi concepto sería una plata suficiente, pero todavía tenemos excesiva intermediación, todavía evasión y los indicadores de corrupción donde están también los usuarios”, indicó.

Advierte que todavía el modelo de salud funciona y que pesé a las dificultades se debe hacer algunos correctivos.