Jaramillo le "canta la tabla" a Barreto

El máximo dirigente del partido Liberal en el Tolima Mauricio Jaramillo Martínez cuestionó el manejo que Oscar Barreto Quiroga le ha dado al departamento y su postura de atraer con dádivas a destacados líderes del partido Liberal.

Según Jaramillo seis alcaldes de su cuerda política ahora militan en las filas del mandatario seccional en contraprestación de millonarios convenios u oportunidades laborales para sus familiares además cuestionó el comportamiento de tres diputados que no han respetado los lineamientos del partido rojo. En contraste, elogió la actitud del asambleísta Carlos Reyes quien ha liderado la oposición al actual mandatario.

Jaramillo argumentó que la actual administración departamental lo único que ha hecho bien es insultar a sus opositores cuestionó el manejo de la contratación donde en el pasado para una licitación se presentaban más de 40 proponentes y hoy la constante son apenas de uno solo. A renglón seguido consideró que existe un despilfarro por la contratación desbordada a través de órdenes de prestación de servicios y la reciente rendición de cuentas que tuvo un valor de 500 millones de pesos.

El ex senador reiteró su irrestricto apoyo a la candidatura de Camilo Delgado para la Alcaldía de Ibagué y expresó que no tienen cercanía con el también aspirante Alberto Girón de quien dijo poco conoce y hace mucho tiempo no tiene trato con él.

En cuanto al apoyo a Rosmery Martínez dijo que tiene amplias posibilidades de ser la primera gobernadora del departamento ya que la campaña del partido Conservador no ha despegado. Resaltó los resultados de la encuesta adelantada por Cambio Radical donde la intención de voto favoreció a la aspirante Rosmery.