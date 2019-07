Retienen mobiliario a vendedores por invadir espacio público en Cartagena

Un operativo de recuperación de espacio público se realizó por parte de la Administración del Mercado de Bazurto, en el que participaron la Policía Nacional, la Gerencia de Espacio público y el Datt, que en conjunto, intervinieron 320 metros lineales de la Avenida de El Lago, desde el sector conocido como “La Ballena”, hasta el sector Los Luceros.

En total fueron 120 hombres entre brigadistas, funcionarios y operarios los que participaron de esta jornada en la que se logró recuperar la movilidad y el tránsito tanto vehicular como peatonal en esta parte del centro de abastecimiento, que es invadida de manera reiterativa por los vendedores ambulantes y estacionarios, así como también por los vehículos que descargan mercancía en esta zona de la ciudad.

Durante el operativo se realizaron más de 60 comparendos a diferentes vehículos y se impusieron más de 60 actas de retención a igual número de vendedores.

Así mismo, se incautaron 52 mesas de madera, 53 sillas plásticas, y un sinnúmero de elementos y productos perecederos, que estaban ocupando de manera indebida el espacio de tránsito peatonal, elementos que fueron entregados a la Gerencia de Espacio público, que es la dependencia encargada de guardar y posteriormente devolver la mercancía a los vendedores que pagan sus multas.

Este tipo de operativos que se vienen realizando periódicamente, buscan, según Roberto Martelo Fernández, administrador (e) de Bazurto, que los espacios públicos recuperados sean respetados y no vuelvan a ser invadidos.

Así mismo, evitar el crecimiento desmesurado de vendedores informales alrededor de la plaza de mercado que generan traumatismos no solo a la comunidad sino a los barrios aledaños al centro de acopio,

“Se sigue trabajando en lograr un ambiente sano al interior de la Plaza de Mercado que permita a los compradores y visitantes del mismo desarrollar sus actividades comerciales de la mejor manera”.

“Desde la administración del Mercado, seguiremos trabajando en la búsqueda de soluciones que permitan acabar con el problema de movilidad que genera el Mercado en la Avenida del Lago, por eso le solicitamos a la Policía Nacional y al Datt que desde ahora hagan presencia permanente en el sector para evitar nuevos episodios de invasión del espacio público”, aseguró el funcionario.

Las mercancías perecederas y no perecederas que fueron incautadas a los invasores del espacio público, tendrán un plazo de no más de 8 días para ser recuperadas por sus dueños, previo pago de la multa correspondiente. Las mercancías o productos que no son reclamadas, son donadas a los centros de vida del Distrito, para la alimentación de los adultos mayores.