Estudiantes le reclaman atención a la alcaldía de Cúcuta

El colegio Julio Pérez Ferrer, etapa tres, de nuevo horizonte llegó hasta la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta en donde protagonizar una gran movilización para pedirle a la administración municipal y el apoyo que requieres en situación frente algunos problemas relacionados al mal estado de la sede.



“Nosotros protestamos porque necesitamos garantías para la educación de nuestros hijos. Ésta no es la primera vez que le pedimos a la alcaldía el día el apoyo”, resaltó Francisco López, uno de los padres.



Otro de los padres dijo a Caracol Radio “Los baños se encuentran deteriorados, las instalaciones no han recibido la inversión necesaria, y los estudiantes se quejan porque algunas aulas a veces están sucias hace falta limpiadoras y personal de seguridad que cuiden durante los horarios nocturnos el lugar”.



Con pancartas en donde se lograba leer “Exigimos el derecho a la educación con las garantías suficientes”, “pedimos salones limpios”, “la educación no es un juego”, se tomaron la entrada del plació municipal.



Esperan poder tener un diálogo con la alcaldía de Cúcuta y la secretaria de educación ya que de lo contrario podrían a un cese de actividades e incluso advierten el bloqueo de algunas vías.