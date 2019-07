Concejo de Cartagena pide implementar política pública para indigentes

El Concejal, César Pión, advirtió que el distrito requiere de la estructuración y de la implementación de una política pública para atender a los habitantes de calle e indigentes de la ciudad que permita tratar el problema de fondo evitando su crecimiento.

El cabildante señaló que en los últimos años en la ciudad solo se han puesto en marcha campañas aisladas que han causado un impacto menor y explicó que la nueva política debe incluir aspectos como atención médica, resocialización, entre otros, que permitan hacer frente a esta situación.

“En la ciudad han aparecido buenas intenciones sobre este tema pero hasta el momento no existe una política pública definida para tratarlo de las personas en situación de calle. Es una responsabilidad que debemos asumir, no solo las dependencias de la administración sino también desde el Concejo. Mientras eso no se haga, todo lo que se diga serán solo paliativos”, explicó.

Pión invitó a los candidatos a la Alcaldía en las próximas elecciones a evaluar el tema, teniendo en cuenta indicadores cuantitativos, e incluirlos en los planes de gobierno que van a liderar.