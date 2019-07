Buscan al hombre que “toca” mujeres desde una moto

Los habitantes del barrio Puerta de Teja en la localidad de Fontibón, no saben qué hacer con la presencia de un hombre que en repetidas ocasiones ha “tocado” a las mujeres que van por las calles del sector.

Aunque el hombre ya fue identificado mediante cámaras de seguridad, no había sido posible su captura por no haber una denuncia, el jueves pasado fue sorprendido por la comunidad y entregado a la Policía, pero al no haber pruebas ni una denuncia en ese momento fue dejado en libertad a las pocas horas.

Vea también: Las motos causan el mayor número de heridos en accidentes de tránsito

“Mi esposa vende tintos en el sector y también vivimos en el sector y en tres ocasiones le ha tocado la cola, el hombre va en su moto y cuando ve una mujer sola acelera y las golpea con su mano en las nalgas, es indignante”. Asegura el esposo de una de las víctimas de esta forma de acoso.

La comunidad decidió ir con pruebas en mano el viernes y entablar la denuncia correspondiente para que pueda ser capturado el hombre, las autoridades han podido identificar que se trataría de un trabajador del Aeropuerto El Dorado.