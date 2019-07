Y ahora ¿quién será el candidato?

Los precandidatos Ángelo Quintero y Fabio Arias habían decidido definir a través de una encuesta, el que sería el candidato por el partido Conservador en Caldas para el cargo de Gobernador en las próximas elecciones.

El resultado de dicho sondeo fue presentado el miércoles 17 de julio en horas de la noche donde se registró que hubo un total de 601 votantes dando 18 puntos por encima a Arias como próximo candidato del conservatismo, Sin embargo, Quintero alegó que debido a una falla de la encuesta por la mala pronunciación de su nombre, él se presentará como candidato del partido.

“Me queda muy difícil aceptar unos resultados donde no preguntaron por Ángelo Quintero (pronunciado como Ányelo), sino que preguntaron por otra persona” explica el precandidato y agrega que “los resultados como tal hay que aceptarlos, yo no puedo decir que no son ciertos, yo lo que estoy diciendo es que no hicieron la encuesta por Ángelo Quintero (pronunciación Ányelo), sino por Ángelo Quintero (pronunciación literal), que es otro que no soy yo”. Aclara el precandidato

Por su parte Fabio Arias dice estar desconcertado pues la encuesta fue realizada bajo términos de confianza entre los dos precandidatos y con la posición de Ángelo Quintero la situación cambia, afirma que por lo pronto está inscrito a través de las 70 mil firmas que lo avalan, pero deberá analizar lo sucedido.

“Los datos son ciertos, son reales, le gané en la encuesta a Ángelo por 18 puntos, él no quiere reconocer la victoria, es un tema ya de él", dice el precandidato y agrega que “la encuesta lo que ratifica es que efectivamente hay un reconocimiento al trabajo que hemos hecho durante 34 años de vida pública y eso es lo que a mí me motiva”

Entre tanto Félix Chica, Representante a la Cámara y dirigente del partido conservador en Caldas aclara que él no fue tenido en cuenta para la realización de la encuesta, misma que los precandidatos presentaron al presidente nacional del partido Omar Yepes, y aclara que hablará con los directivos para llegar a una conclusión.

“Eso lo concertaron con el doctor Omar Yepes, no conmigo, quiero ser bien claro en eso” dice el directivo conservador, agrega que sobre la encuesta se dio cuenta por los medios y aclara que “el partido va a tener candidato, además porque es la filosofía del directorio nacional Conservador”.

