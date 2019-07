No avanza proceso de desmantelamiento del Carrasco

A 10 meses del cierre definitivo del relleno sanitario el Carrasco el proceso de desmantelamiento no ha avanzado a pesar de que se continúa en el proceso de tratamiento de los lixiviados y el manejo de las celdas de respaldo. A parte de eso, aún no se tiene un posible lugar de disposición.

Pedro Salazar, gerente de la Emab , explicó que "estamos desarrollando una serie de actividades para la celda de respaldo uno, el manejo de los lixiviados y algunas obras que se contemplan en la celda de respaldo dos con el fin de poder estabilizar el sitio de disposición con residuos. Hay unas fechas pactadas que no se han podido dar cumplimiento, y por la dinámica de los proyecto y por el mismo hecho no poder comprometer recursos hasta tanto no se tenga la disponibilidad presupuesta que no se han iniciado".

El gerente de la Emab, confirmó que ya se suscribieron los convenios de los recursos con los municipios del área para el desmantelamiento del relleno sanitario.