Piden al ELN abrirse al diálogo para cesar violencia

La muerte dos uniformados al norte de esa región, los recientes atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el secuestro y la extorsión a la cual se ve sujeta la zona de Catatumbo mantienen en vilo al departamento de Norte de Santander quienes piden un diálogo entre el ELN y el Estado.



El secretario de gobierno del departamento Norte de Santander Luis Alberto Acevedo ha indicado que esta región tiene la intención de apoyarme esas de concertación entre ambos actores para poder establecer medidas que no sigan dejando a los campesinos en medio de este conflicto.



“El mensaje que se le envía a este grupo es no atacar las vías de hecho no son la solución al problema, no son la solución al conflicto diálogo es la solución como Secretaría de gobierno estamos atentos y estamos abiertos a todo tipo de diálogos que quieren hacer con el gobierno departamental y transmitirlo al gobierno nacional”, Indicó el secretario de gobierno de Norte de Santander.



De igual forma, pidió a la población civil confiar en las autoridades e informar los hechos irregulares.