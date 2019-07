Video: El riesgo de los semáforos en La Españolita

La móvil de Caracol Radio llegó hasta el sector de La Españolita, donde anoche perdieron la vida dos personas en un trágico accidente de tránsito. Habitantes de la zona señalaron que a diario por lo menos se presentan de dos a tres incidentes. Esto se estaría dando por la mala sincronización de los semáforos.

"Estos semáforos que tienen sensores, siempre están en rojo pero cuando el Metrolínea viene como a 20 metros lo detectan y cambian rápidamente a verde", dijo una de las residentes de la zona.

Lo preocupante para algunos conductores es que los vehículos del sistema masivo, al llegar a la zona disminuyen la velocidad, pero no paran.

"A mi me pasó, yo iba en la moto y me salvé de un accidente, mi semáforo estaba en verde y rápido se cambió a rojo, y bus a toda hora porque no paró", dijo una conductora a la móvil de Caracol Radio.

Más problemas

A los semáforos se le suma la mala visión en la zona, ya que con las lluvias de los últimos días, la maleza crece y se dificulta la visión de conductores hacia el otro carril.

Comerciantes, conductores y habitantes del lugar piden que estos retornos sean clausurados, como pasó con el sector de 'La Turena', que también presentaba alta accidentalidad.