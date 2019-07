Hombre fue asesinado de cinco disparos en Bucaramanga

Cinco disparos le propinaron a Luis Roberto Lozano Vargas en el sector conocido como tres balcones en morroiñrico, al frente de su vivienda, los familiares lo llevaron de inmediato al hospital universitario de Santander a dónde llegó sin signos vitales.

Un testigo habló de lo sucedido "cinco disparos, dos en la cabeza. Y tres en su cuerpo y quedó inmediatamente muerto ahí en el lugar de los hechos, la gente salió después de que las personas le dispararon, no sé sabe cuál era el problema".

aún no se tiene conocimiento sí la víctima tenía alguna amenaza, y las autoridades investigan los hechos , pues los presuntos asesinos llegaron a la vivienda en motocicleta y no sé descarta que sea un sicariato.