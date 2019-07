Los siete proyectos en que Electricaribe invertirá $125 mil millones

Caracol Radio conoció en primicia los siete proyectos en los que se invertirán los 125 mil millones de pesos que se aprobaron en el Conpes 2 para mejorar la prestación del servicio de energía en la Costa.

Lea también:Edgardo Sojo renunció a la presidencia de Electricaribe

Entre las inversiones se destaca la construcción de dos nuevas subestaciones en el departamento de Córdoba: Cereté y Nueva Montería, así como la construcción de 8 nuevos circuitos en el Caribe.

La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, manifestó que también habrá inversiones para controlar las pérdidas que mensualmente tiene Electricaribe.

Con este primer crédito también se instalarán 4 nuevos transformadores de potencia y se reemplazarán dos más. Así mismo se instalarán 786 transformadores de distribución y 169 reconectadores y switches.

También se conoció que habrá aseguramiento de redes y se harán Macromedida en 5 proyectos en Barranquilla.

Estos recursos hacen parte de los 125 mil millones de pesos destinados a inversiones del Conpes 2, mientras que en el Conpes 3 están asegurados otros 735 mil millones de pesos.

"Son dineros que ya están disponibles pero que no se desembolsan hasta tanto no se requieran para que no generen intereses como cualquier crédito", explicó la superintendente.