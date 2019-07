Concejal Pión pide revisar funciones de alcaldes locales de Cartagena

El concejal, César Pión, reiteró el llamado al distrito a revisar las funciones y actuaciones de los Alcaldes Locales por considerar que no existe consenso ni uniformidad con los planes de desarrollo de la ciudad.



El cabildante expresó que la mayoría de recursos e iniciativas lideradas por las Alcaldías locales se destinan a programas sociales que no generan un impacto significativo en la ciudad.



"Los Alcaldes Locales han perdido el año. Ya en ocasiones anteriores hemos pedido que sus funciones se revisen y que se unifiquen los criterios para trabajar en conjunto por la ciudad y eso no ha pasado. La mayoría de programas que nos muestran son, por ejemplo, para evitar el cigarrillo, usar la cebras, llamados a la intolerancia, etc. pero no vemos un plan que genere un impacto real en el tejido social", explicó.



Pión recordó que los Alcaldes locales son la representación del distrito en sus localidades por lo cual es necesario que sus actuaciones estén basadas en el plan de gobierno de la administración Central.