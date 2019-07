Fue adjudicado el PAE en Santander

Según la secretaria de educación de Santander, Andrea Aguilar, se presentaron seis ofertas para el proceso de suministro del Plan de Alimentación Escolar, PAE, una fue rechazada de plano porque no anexó póliza de seriedad, es decir no la adjunto al momento de la presentación de la oferta, cinco se estudiaron y se llamaron a subsanar y una no subsano en debida forma y por lo tanto quedaron cuatro ofertas habilitadas.

Las empresas escogidas son:

-U.T. Siempre Adelante S2. Zona 1. Por 10. 396.046.000

-U.T. Santander Soberano. Zona 2. Por 9. 852.005.600

-U.T. ProSantander. Zona 3. Por 9. 214.255 400

-Consorcio Fupadeso. Zona 4. Por 8. 684. 327. 520.

Estas empresas deberán realizar ahora el contrato y empezar a prestar el servicio de alimentación y refrigerios a unos 135 mil estudiantes de colegios públicos no certificados en 82 municipios del departamento.

Las cuatro entidades escogidas deberán suministrarán el Programa de Alimentación Escolar del segundo semestre del año 2019.

Agregó la secretaria de educación de Santander que antes de terminar el mes de julio los niños y niñas estarán recibiendo los alimentos en sus instituciones educativas.