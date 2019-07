Comandante del Ejército hará homenaje a Pedro Pascasio Martínez en Boyacá

Pedro Pascasio Martínez ha sido llamado por muchos historiadores como el prócer más joven del mundo, y el ‘Niño Honrado’ de la Batalla de Boyacá.

La historia de Pedro Pascasio Martínez, es protagonista este lunes 15 de julio. Con apenas 12 años, cuidaba caballos del hacendado Juan José Leiva. Fue en 1819, cuando el niño conoció a Simón Bolívar, cuando el libertador, al ver sus aptitudes, lo recibió como su ayudante.

Posteriormente, el 7 de agosto de 1819, al término de la Batalla de Boyacá, Pedro Pascasio en compañía de otro soldado, revelaron el escondite del coronel español José María Barreiro, lo tomaron prisionero y lo entregaron a Simón Bolívar. Esta conducta le valió el grado de Sargento y un pago oficial de 100 pesos, debido a que no sucumbió ante la oferta de Barreiro, de unas monedas de oro, por no entregarlo a Barreiro.

Doscientos años después de la campaña libertadora, exaltarán la labor del soldado Pedro Pascasio Martínez por su ejemplo de honradez, ética y lealtad, en su tierra natal: Belén (Boyacá).

El comandante de la Primera Brigada, coronel Omar Zapata sostuvo que “la historia de Pedro Pascasio, funda uno de los pilares del ejército nacional de Colombia, en donde la patria y las conductas incorruptibles, tiene que llevar las actuaciones de nuestros soldados”.

Y es que todavía hay descendientes de Pedro Pascasio en Boyacá, los cuales serán exaltados, con presencia del comandante del ejército nacional, el general Nicasio Martínez.

“Tenemos a boyacenses que aún viven en Belén, y que son descendientes del prócer; a ellos les queremos rendir homenaje, en agradecimiento por la conducta que de su ancestro, el héroe que fue clave para la gesta libertadora de Colombia”, explicó el coronel Zapata.

De acuerdo con el Centro de Estudios históricos del Ejercito nacional, “una vez capturado el General Barreiro, Pedro Pascasio lo llevo a la casa de Teja donde se encontraba el General Simón Bolívar, quien lo ascendió al grado de sargento y le otorgo la suma de cien pesos”.

Agregó el Centro de Estudios que “tal bonificación y rango militar se quedaron sólo en las palabras del Libertador, luego que el Ejército Libertador, partiera victorioso hacia Santa Fe; Pedro Pascasio, se quedó en su natal Belén, dedicándose al oficio de leñador, labor que realizó durante toda su vida, apartado de cualquier relación con el Estado, que sólo lo reconoció 50 años después en 1880 mediante la ley 93 del 18 de agosto, donde concedía a Pedro Pascasio una pensión vitalicia de 25 pesos, que no disfruto durante mucho tiempo; ya que el 24 de marzo de 1885 este soldado boyacense murió en su natal Belén, a sus 78 años de edad”.