Hernán Giraldo niega participación en asesinatos en la Sierra Nevada

Desde una cárcel Federal de los Estados Unidos, el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, envió un comunicado a la opinión pública para asegurar que él y su familia no han tenido participación en los últimos hechos violentos ocurridos en Santa Marta y la Sierra Nevada.

El ex narcotraficante aseguró a través del documento que desde que se produjo su desmovilización junto con los demás integrantes del Frente Resistencia Tayrona de las AUC, entregó su seguridad y la de sus allegados al Estado colombiano, por lo que pone de presente que con estas situaciones – asesinatos en la Sierra Nevada y Santa Marta –y señalamientos se pone en riesgo la seguridad de la familia Giraldo Serna.

Hernán Giraldo Serna señaló que como excomandante del extinto AUC, tiene un compromiso con la paz y con el departamento del Magdalena.

“Rechazamos de manera categórica los hechos que se vienen presentando en el Departamento del Magdalena y su capital Santa Marta y reiteramos nuestro compromiso con el Estado colombiano, las víctimas, la sociedad y las instituciones de seguir luchando por una paz verdadera; queremos aclarar que como desmovilizados del extinto Bloque Resistencia Tayrona, somos ajenos a las diferentes situaciones que alteran el orden público del departamento, que han ocasionado conductas y hechos punibles que deben ser investigados por las autoridades”, indicó el comunicado.

Así mismo afirmó que, la ola de violencia que se presenta en la capital del Magdalena no es propia de su reincorporación a la sociedad civil y al proceso del cual está postulado, en la ley de Justicia y Paz, respondiendo por hechos imputados en el marco del conflicto que vivimos como ex miembros de las AUC.

“La disputa por el territorio no puede ser atribuible a la familia Giraldo y mucho menos a mí, pues me encuentro en una cárcel cumpliendo los requerimientos de la justicia norteamericana y al mismo tiempo a los llamados a la justicia colombiana a través de videoconferencias. Expresamos a la comunidad de Santa Marta y el Magdalena que se encuentran latentes los verdaderos enemigos de la Paz y por lo tanto invitamos a medios de comunicación, diferentes periodistas, así como a políticos de la región, que conjuntamente apoyemos la Paz de la mano de la institucionalidad, esta no puede verse cuestionada por grupos emergentes, de los cuales no tenemos ningún tipo de vinculación”, señaló el oficio.