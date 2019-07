Registro de carros venezolanos se extenderá a otros municipios

Con la apertura del proceso de registro de carros venezolanos en los municipios de frontera, ha surgido las dificultades para los habitantes de otros municipios, esta semana se estaría definiendo cuál sería el camino para los propietarios de esos vehículos.

El Gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado aseguró que esperan las directrices del Gobierno Nacional para llevar a cabo el proceso en cada secretaría de hacienda.

"Están estudiando el camino para los municipios que no son directamente de frontera, puedan hacer el proceso en los otros municipios o darse el un camino combinado con el gobierno nacional para que los trámites sean legales y no que no hayan inconvenientes".

"Esos recursos son destinados principalmente para la malla vial, la gobernación les hace el trámite de cobro, y a la gobernación le corresponde cerca de $7.000 por cada trámite". Señaló el Gobernador

En Norte de Santander se calcula existen más de 55 mil vehículos con placas venezolanas, que se encuentran de manera irregular en territorio nacional.